Romagnoli non si schiera

I due candidati sindaci, di area di centrodestra, dichiarata nel caso di Gionata Calcinari (Fd’I), ammantata di civismo nel caso di Rossano Orsili, sono figure cui è da sempre stata molto legata Franca Romagnoli, protagonista storica delle vicende del centrodestra elpidiense, con un lungo trascorso di militanza e con una carriera politica importante, oggi segretaria particolare del Sottosegretario al Ministero Istruzione e Merito, Paola Frassinetti. Nonostante ormai sia di casa a Roma, mantiene uno stretto legame con la sua città e segue le vicende politico amministrative. In questa situazione che si è creata in città, lei da che parte ha deciso di stare? Interpellata per un commento sulla discesa in campo su fronti opposti di Calcinari e Orsili, si è limitata a commentare sibillina: "Non esistono uomini o donne per tutte le stagioni", lasciando intendere un suo disimpegno in questa tornata elettorale.