Romanelli: "Ci sono aspetti da chiarire, tempistica molto dubbia"

La notizia della perdita del finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico della scuola primaria ‘Don Bosco’ di Cascinare "lascia davvero sconcertati" commenta l’ex candidato sindaco Mirco Romanelli. "La revoca ufficiale da parte del Ministero dell’Interno è del 28 marzo ed è motivata da un’errata indicazione della tipologia dell’intervento. Un errore grave, ma ciò che colpisce ancor di più è il silenzio che ha circondato questa comunicazione. In Comune, tutti erano al corrente: a partire da chi ha ricevuto la comunicazione ministeriale, all’ufficio tecnico fino al responsabile del procedimento che ha successivamente annullato l’aggiudicazione della gara d’appalto. Eppure, nessuno ha detto nulla. La notizia emerge solo ora, a campagna elettorale conclusa. Una tempistica che solleva più di un dubbio: qualcuno ha scelto consapevolmente di tacere?" è l’attacco di Romanelli.

"Il sindaco Gionata Calcinari attribuisce la responsabilità all’amministrazione che guidava il Comune nel 2023, ovvero all’ex sindaco Pignotti. Peccato che quasi tutta quella stessa giunta si sia ricandidata proprio con il nuovo sindaco. Una contraddizione politica che merita di essere evidenziata". Ma per Romanelli, sono molti gli aspetti da chiarire: "Chi ha commesso l’errore materiale nella compilazione della documentazione? Che è stato fatto per tentare di correggerlo? Ci saranno penali da pagare? E soprattutto: esistono margini per recuperare il finanziamento perduto? Se è vero che la primaria di Cascinare è agibile e che gli studenti non debbono più essere trasferiti altrove, non significa che si debba rinunciare a quelle risorse, ma anzi dovranno essere percorse tutte le strade possibili per ottenerle nuovamente, a garanzia della sicurezza dei bambini che frequentano e frequenteranno quella scuola".