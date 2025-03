Romanelli in campo: "Mi candido"

Mirco Romanelli mette ufficialmente un punto fermo: "Mi candidato a sindaco di Sant’Elpidio a Mare, perché ne conosco le potenzialità e i vincoli, conosco la macchina amministrativa e chi ne fa parte, sono consapevole di cosa serva davvero per ripartire e restituire alla città il ruolo che merita. Mi candido perché i valori e gli ideali alla base di un chiaro impegno civile non si sacrificano, ma si perseguono con coerenza e senso di responsabilità. Mi candido per dare spazio a energie nuove, costruendo insieme a loro un progetto concreto di rilancio del paese, dal centro alle frazioni tutte". A parte le dichiarazioni di intenti, Romanelli non dice con chi si candida, se porterà in dote o meno alla coalizione che lo supporterà il simbolo del Pd. "Mi candido con una coalizione di centrosinistra" è l’ovvia precisazione, dopodiché rimanda a tempi successivi ogni altro chiarimento. Di certo, ci sarà una lista civica che esprime il candidato, che poi è la stessa cui stava lavorando quando era ancora il designato del suo partito. Di certo c’è che con la sua discesa in campo, si consuma la spaccatura interna al Pd, partito che mirava strategicamente a dividere il centrodestra per indebolirlo e che ha finito per dividersi e presentarsi su fronti contrapposti alle prossime elezioni. "Dopo mesi di riunioni sul programma, incontri con la cittadinanza nei quali abbiamo analizzato gli errori e i motivi dell’inevitabile caduta dell’amministrazione precedente, sta avvenendo qualcosa di oggettivamente inspiegabile - è l’analisi di Romanelli -. Vedere abbandonate da un giorno all’altro idee e principi su cui stavamo costruendo una proposta di governo per la città, mi ha spiazzato, ma mi ha dato la possibilità di guardare al futuro con una maggiore chiarezza e una ritrovata consapevolezza su cosa debba essere alla base dell’impegno politico".

Intanto, il circolo locale del Pd fa sapere di aver approvato, nell’assemblea degli iscritti, la lista dei candidati "che il Pd presenterà alle prossime elezioni a sostegno del candidato Rossano Orsili. Si è approvato anche il nuovo simbolo che, oltre a rappresentare la continuità con i valori del partito democratico – fa sapere la segretaria Loredana Marziali - sia anche significativo della nuova esperienza politica che si andrà a sostenere. Sono stati approvati alcuni punti programmatici da inserire nel programma amministrativo della coalizione".

Marisa Colibazzi