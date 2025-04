Romanelli in campo: "Portiamo la città nel futuro"

Il suo nome era stato il primo a circolare come candidato sindaco ma, paradossalmente, era l’unico che mancava all’appello in questa campagna elettorale. Ma Mirco Romanelli c’è e ieri ha dato il via ufficiale alla sua campagna elettorale, sostenuto da tre liste: Progetto Democratico, PrimaVera Sem, Avs Sinistra Italiana. Ammette di esserci rimasto male, che ha avuto bisogno di più tempo per riorganizzarsi dopo il voltafaccia del suo Pd che lo ha lasciato in mezzo al guado - "no, non sono stato ancora espulso, ma lo statuto del partito vale anche per altri" precisa -, ha resettato il progetto con cui presentarsi alla città. Per fare la differenza, Romanelli punta sulla coerenza, sulla chiarezza, sulle idee e sul dialogo. Inevitabile il preambolo: "Fino al 5 marzo ero candidato sindaco di una coalizione di centrosinistra, poi il Pd ha cambiato direzione, alleandosi con forze lontane da noi, come Fi, e con forze che abbiamo mandato a casa a giugno. E ha pure rinunciato al simbolo e alla propria identità. Dov’è la coerenza? Qualcuno ha il pelo sullo stomaco e ci passa sopra, ma io no". E’ carico, Romanelli, promette una campagna elettorale non contro qualcuno "perché baderemo a fare il nostro, ma aspettatevi toni medio alti se ci attaccano". Tra i presenti, volti vecchi e nuovi del centrosinistra, tra cui spiccano i segretari provinciali di Avs, Sabrina Isidori, e del Pd, Luca Piermartiri. C’è anche Marco Maria Lucidi, uno dei tre consiglieri dell’ex maggioranza Pignotti che hanno fatto cadere l’amministrazione: "La sua presenza è la conferma della nostra coerenza" chiosa Romanelli. "Vogliamo amministrare la città per portarla nel futuro, con le radici piantate nella tradizione, facendole riacquistare un ruolo importante, anche nel territorio". "Quella di Mirco è una scelta chiara, coerente e coraggiosa, una candidatura radicata nei valori storici del centrosinistra facilmente svenduti per una poltrona e, sottolineo, l’illusione di una facile vittoria" dice Luca Franca (Avs) - Siamo dalla parte dei cittadini che si sono sentiti traditi da chi doveva rappresentare i valori della sinistra e lo facciamo dietro un simbolo riconoscibile come quello di Avs". "Mirco – prosegue Alessandro Marozzi (PrimaVera Sem) - ha dimostrato spina dorsale salda. Non ha accettato di sporcarsi le mani con una politica ambigua proseguendo dritto per le sue idee". Emanuela Traini (Progetto Democratico): "La coerenza che ha dimostrato Romanelli è segno di quel senso di libertà di cui si sente la mancanza. La pacatezza a volte viene scambiata per impaccio, ma dietro c’è educazione, c’è una persona ferma, decisa e convinta che difende i valori anche a costo di non avere una poltrona". Domani inizia il tour nella sala parrocchiale in centro storico. Marisa Colibazzi