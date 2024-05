Romanelli si dimette:: "Ecco perché ho deciso di fare un passo indietro"

MONTERUBBIANO

L’assessore Silvia Romanelli, ha rassegnato le proprie dimissioni per le quali, il sindaco Meri Marziali, rassicura non essere legate ad una rottura con il gruppo di maggioranza. "Sono consapevole – spiega Romanelli – del fatto che non sia corretto tradire la fiducia di chi ci ha eletto affidandoci il compito di realizzare quello che noi stessi abbiamo promesso con il programma amministrativo. Ma trovo che sarebbe altrettanto scorretto portare avanti un mandato senza l’entusiasmo e la motivazione di quattro anni fa che oggi non ci sono più, mentre dovrebbero caratterizzare l’impegno civico e politico di ogni amministratore". Diverse la ragioni alla base della sua decisione. "Provo molta delusione per non essere stata in grado di raccogliere i frutti che speravo – dice –. Non mi riferisco a quelli che devono attendere i tempi amministrativi per maturare, ma ai piccoli e significativi segnali che avrebbero reso questo paese all’altezza delle sue potenzialità. Dispiace vedere un paese ancora diviso tra frazioni e centro storico. Personalmente, credo che non sia stato tentato tutto il possibile per incoraggiare l’unione. Così come dispiace vedere una tiepida partecipazione cittadina ad eventi apprezzati da chi viene da fuori. Gli eventi a teatro ne sono esempio’. Per Romanelli, si aggiunge il dispiacere di aver visto la squadra di calcio del paese cercare altrove quell’appoggio del Comune e dei tifosi, mancato ‘in casa’. "Questo mi ha molto toccata – dice – perché, da amministratore comunale, ho permesso che ciò accadesse. La mia presenza non aggiungerebbe nulla di più a quello che si otterrebbe anche senza di me. Per questo faccio un passo indietro".

Paola Pieragostini