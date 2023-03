Rombano i motori al crossodromo: sport e turismo a braccetto

"Il crossodromo Guido Catini dal punto di vista sportivo è il nostro fiore all’occhiello, il Campionato italiano junior selettiva per l’area del centro sud è stato un evento riuscitissimo andato ben oltre le previsioni". Parole del vice sindaco Diego Mandolesi, che nel fine settimana ha seguito da vicino le fasi delle varie gare, mostrando insieme allo staff dell’impianto coordinato da Marco Montani, Piero Marcorè e Massimo Strappa grande soddisfazione. Non si tratta solo di successi in termini numerici, ma dell’opportunità di trasformare il crossodromo di Ponzano di Fermo in un veicolo di promozione per il territorio. "Non posso che esprimere grande soddisfazione e ringraziare tutti i membri dello staff e dei volontari che lavorano in maniera quasi maniacale alla manutenzione dell’impianto – dichiara Diego Mandolesi -. Alla partenza oltre 200 piloti provenienti da 11 regioni d’Italia. I gruppi più numerosi e giunti da lontano sono arrivati giovedì sera ed hanno contribuito a riempire i B&B di tutto il territorio arrivando fino alla Valdaso.