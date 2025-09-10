Rombano i motori del Team Red Racing: podi e piazzamenti

Dopo la pausa estiva il Team Red Racing, società con sede a Fermo e cuore a Grottazzolina, riparte con le ultime gare in programma per il 2025. Partiamo dal sabato 6 settembre sul circuito mondiale di Moto E di Barcellona in Catalogna (Spagna), Alessandro Zaccone dopo aver ottenuto il 6° tempo nelle qualifiche che gli è valso la partenza dalla seconda fila dello schieramento, dopo una partenza non al meglio è riuscito a conquistare dopo una bella bagarre la 4° posizione assoluta. Nella seconda la partenza è stata più difficoltosa, ma alla fine è riuscito comunque a mettere a segno un 8° posto, comunque è riuscito a mantenere il 3° posto nella classifica generale a soli 10 punti dalla vetta.

Domenica si è disputata l’ultima prova del Campionato italiano Fmi Epoca sul tracciato in sabbia di Cremona dove il nostro Gianluca Credi, dopo già aver conquistato il titolo Italiano Uisp con un ottimo 2° posto di giornata, è riuscito a salire sul secondo gradino del podio assoluto nella categoria Epoca G1. "Sono molto soddisfatto – commenta Gianluca Credi – considerato l’intervento subito lo scorso anno con relativa riabilitazione che mi ha impedito di allenarmi, siamo riusciti a cogliere il massimo del risultato che portata".

Mentre sul circuito XBikes di Ferrara, si è disputata la quinta tappa del Trofeo Marco Simoncelli nelle minimoto, dove Michele Barbizzi dopo un ottimo secondo tempo nelle qualifiche che lo vedeva partire nella prima fila della griglia, nella partenza della prima gara ha perso parecchie posizioni, chiudendo la in sesta posizione. In gara due è stato nelle prime posizioni fino alla fine della gara attaccando continuamente e ottenendo il miglior giro in gara ma poi alla fine si è dovuto accontentare della quarta posizione terminando l’assoluta di giornata al quinto posto assoluto.