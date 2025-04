Rombano i motori di auto e moto storiche

Auto e moto storiche faranno bella mostra di sé, oggi e domani, nella piazza Bambinopoli sul lungomare di Porto San Giorgio. Sono 40 gli esemplari di auto storiche, alcuni unici ed irripetili, che l’età ha reso se possibile più affascinanti e che conservano un’ammirabile freschezza. Di linea, sono proprio belle. Provengono dalle più disparate parti d’Italia per partecipare alla 14esima edizione del "Circuito del Piceno", trofeo Giovannino Clementi, rievocazione storica. Un evento a carattere nazionale, iscritto a calendario Asi (Veicoli storici italiani) alla quale hanno potuto partecipare modelli costruiti entro il 1972 ovviamente iscritti Asi. Il Circuito del Piceno fu organizzato la prima volta nel 1948, sulla scia delle grandi competizioni su strada come la Mille Miglia: "Con la volontà di unire un anello velocistico i percorsi più belli del Piceno in un mix di rettilinei e curve sulle strade statali e collinari" spiegano gli organizzatori. Il ritrovo dei partecipanti per le verifiche è avvenuto ieri a Porto San Giorgio nell’hotel Timone.

La manifestazione ufficiale inizia oggi per concludersi domani. dopo aver attraversato un percorso affascinante e tortuoso che va dal mare Adriatico ai Monti Sibillini di oltre 180 chilometri. Alle ore 8,30 di questa mattina le vetture partiranno da viale Buozzi: attraverseranno le località di Ete Caldarette e Monterubbiano fino ad arrivare a Montefiore dell’Aso dove gli equipaggi saranno impegnati nella visita del Polo museale. Spostamento intorno alle 10.30 a Carassai dove, dopo una prima sessione di prove di abilità, i partecipanti saranno accolti dall’Amministrazione. Proseguiranno poi verso Capradosso di Rotella, luogo della sosta pranzo. Intorno alle 15.30 di nuovo in marcia direzione Rotella per l’ultima sessione di prove nelle vie del centro e l’arrivo nel centro di Ascoli dove i mezzi verranno esposti in piazza Arringo.Domani è previsto il ritorno a Porto San Giorgio,per le 11 a Bambinopoli Ma non saranno solo le 4 ruote ad impreziosire questa giornata vista la concomitanza con il Motoday (giornata dedicata ai mezzi a due ruote) ad accogliere le vetture ci saranno anche bellissime moto esposte. Dopo aver riunito tutti gli appassionati di motori, gli equipaggi intorno alle 12.45 si sposteranno a Villa Bonaparte per il pranzo, le premiazioni e i saluti finali. Tra le auto presenti"Micia" Fiat Stanguellini sport del 1948 che ha partecipato alla Mille Miglia negli anni 54 e 55 ed una Fiat Gilco Mantovani 110 Sport MM del 1949 che ha partecipato a 5 Mille Miglia negli anni 50 e nel 2002 ha vinto il campionato Italiano in salita nella categoria Biposto corsa storiche.

Silvio Sebastiani