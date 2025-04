Rombano i motori: le mitiche 500 in tour

"I soliti raduni ci avevano stancato così abbiamo ragionato su cosa si poteva organizzare di alternativo e alla fine, a me e a Franco Bucalà è venuta l’idea di un tour nella provincia di Fermo, che toccasse tutti e 40 i Comuni" così Paolo Cognigni, presidente dell’associazione ‘Amici appassionati di auto d’epoca’ racconta come è nata l’iniziativa del 26 e 27 aprile: un raduno delle 500 che se ne andranno a spasso per il fermano, percorrendo circa 300 km. Un progetto che ha richiesto due anni di tempo e una ferrea determinazione e che alla fine si è rivelato un’impresa possibile. "Avete presente la sana follia? – esordisce l’assessore allo sport di Fermo, Mauro Torresi, con tono divertito e ammirato nel contempo, intervenendo alla presentazione, nel palazzo comunale elpidiense - Questi Amici appassionati d’auto d’epoca sono riusciti a mettere insieme tutti e 40 i Comuni della provincia, cosa che neanche la politica riesce a fare, a ottenere 40 patrocini, più il patrocinio della Provincia e della Regione. Sono stati incredibili". Tra i primi a sostenere l’iniziativa la consigliera regionale Jessica Marcozzi: "L’associazione ha svolto un lavoro encomiabile riuscendo a convincere tutti i sindaci per una iniziativa unica che mira a valorizzare il territorio, che è partita dalla precedente amministrazione e all’arrivo, a Fermo, ha assicurato la sua presenza il presidente Francesco Acquaroli". Presente anche l’assessore allo sport di Porto Sant’Elpidio, Enzo Farina: "Abbiamo dato subito la disponibilità visto il valore promozionale dell’iniziativa".

Ottenuto il patrocinio (gratuito) dei Comuni, per Cognigni e associati si è trattato di organizzare percorso e accoglienza: "Partiremo da qui, da Sant’Elpidio a Mare, da Piazza Matteotti, con la prima punzonatura, in tutto saranno 4 tappe, con arrivo, il giorno dopo, in Piazza del Popolo a Fermo". Al momento, i partecipanti sono 60 provenienti da Marche, Umbria ed Emilia Romagna. A ognuno sarà consegnata una scheda con gli stemmi dei Comuni da punzonare durante il passaggio. "All’arrivo, ai partecipanti sarà consegnata una cornice in cui custodire la scheda in ricordo del tour" spiegano. Per il percorso è stato realizzato un vero e proprio manuale cartaceo, dove sono meticolosamente indicati incroci, stazioni di rifornimento, ristori, pernotti, meccanici e ogni altra informazione utile durante il percorso che riserverà anche delle sorprese.

Marisa Colibazzi