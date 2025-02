Rombano le marmitte, il Vespa club vince ancora

Per la quarta volta consecutiva il Vespa Club di Sant’Elpidio a Mare ha conquistato il gradino più alto del podio al Campionato Turistico Regionale al termine di un anno molto impegnativo perché tutti i club marchigiani si sono impegnati a fondo per togliere scettro e corona ai vespisti elpidiensi. "E’ stata una sfida al fotofinish con gli amici del Vespa Club di Fermignano, ma l’abbiamo spuntata noi all’ultimo raduno" commenta, orgoglioso, il presidente Stefano Rogani, dopo aver ritirato il riconoscimento insieme ad alcuni associati.

Il campionato regionale ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto, Pesaro, Marzocca di Senigallia, Pagliare del Tronto, Recanati, Fabriano, Fano. Il punteggio si calcola tra il numero di partecipanti di ogni club e i chilometri percorsi per raggiungere i luoghi del raduno. In realtà, la matematica assegnava già la vittoria al club di Sant’Elpidio a Mare, ma la conferma è arrivata da Pontedera (storica casa madre dello scooter più famoso del mondo).

"E’ una vittoria che vale veramente tanto – aggiunge Rogani –. Al di là della sana competizione, ogni raduno è una festa, un’occasione per incontrare amici che condividono la passione per le 2 ruote più iconiche di sempre. Il nostro club è come una grande famiglia. Più siamo, più ci divertiamo, più vinciamo".