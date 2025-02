Romizi: "Col Notaresco dobbiamo vincere"

Tornerà a guidare con la fascia di capitano al braccio la squadra domenica contro il Notaresco dopo aver sofferto in tribuna a Senigallia. Parliamo di Marco Romizi che sa benissimo dell’importanza del match: "Dobbiamo giocarla per vincere, loro hanno motivazioni e andranno ad impostare una gara sporca ma noi vogliamo i tre punti. Veniamo da gare in cui gli episodi sono stati decisivi ma sappiamo che domenica è una gara che vale assolutamente doppio e forse anche di più. Con mister Brini abbiamo ritrovato entusiasmo e con l’arrivo dei nuovi dirigenti c’è molta più chiarezza, dopo un paio di mesi vissuti nell’incertezza quando si percepivano che non tutti la pensavano allo stesso modo. Loro sono molto spesso al campo e alla gara, sentiamo la vicinanza. E’ importante per noi".

Per Romizi anche un ruolo che è cambiato in campo con Brini: "Gioco più avanti, andando in sostegno a Elio De Silvestro, riconoscendo spazi e tempi di inserimento. L’obiettivo è quello di concedere a Elio palla scoperta per le giocate che lui ha nelle corde. Con Matias Etchegoyen ci troviamo bene e spesso ci scambiamo posizione in campo. E’ un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, esperto e di qualità. Pappalardo ha qualità offensive, una mezzala con capacità di inserimento mentre Perez ha doti fisiche importanti e tratta bene il pallone".

Importante per domenica avere tutti a disposizione, partendo anche da Karkalis, out a Senigallia: "Lui combatte con questo guaio al polpaccio da un po’ ma credo che a Senigallia sia stata una precauzione per gestire la cosa al meglio nelle prossime gare. Già ieri si è allenato con noi e lui vorrà sicuramente esserci in campo domenica".

Notaresco ora ma poi altri scontri diretti ma occhio, perché per Romizi anche le sfide più complicate possono portare punti. "Non dimentichiamoci che abbiamo preso sei punti all’Atletico Ascoli e raccolto meno contro squadre in difficoltà. Nessun tabella. Mancano dieci gare e sono poche e quel -2 non ci deve condizionare".

Roberto Cruciani