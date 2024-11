Rossetti sarà Dumas ne ’I tre moschettieri’

Si consolida il binomio Roberto Rossetti-musical: l’attore, regista e performer elpidiense è nel cast de ‘I tre moschettieri, Opera pop’, il musical più atteso dell’anno che debutta il domani ad Isernia. Una produzione imponente della versione musicale del classico della letteratura realizzata, con un budget che sfiora il milione di euro, da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo diretto da Giorgio Pasotti, per la regia di Giuliano Peparini, con musiche di Giò Di Tonno, altro artista legato ai musical (indimenticato gobbo in ‘Notre Dame de Paris’ con le musiche di Riccardo Cocciante) che, sul palco, sarà Athos, mentre Vittorio Matteucci sarà Porthos, e Graziano Galatone ‘Aramis’. E Rossetti? A lui tocca il ruolo di narratore, darà voce allo scrittore Alexandre Dumas. "Sono entusiasta di partecipare allo spettacolo di punta della prossima stagione teatrale" commenta Rossetti che, per vedersi assegnare la parte ha dovuto superare quattro provini "confrontandomi con artisti di grande valore".

Alla fine, l’Alexander Dumas di questa produzione sarà lui che si prepara a toccare i più importanti teatri italiani, alcuni dei quali molto cari per lui visto il rapporto speciale "che mi lega al Brancaccio di Roma, avendolo calcato circa 400 volte, con 5 diversi spettacoli, e al Nazionale di Milano dove ho trascorso un’intera stagione con ‘La Bella e la Bestia’, spettacolo che è stato un punto di svolta della mia carriera".

Circa il ‘suo’ Dumas "è un ruolo particolare, davvero affascinante, e la sua presenza ricorrerà frequentemente nello spettacolo. Il mio personaggio – spoilera – trova il libro e inizia a leggerlo. Tutto quello che accadrà in scena sarà come una proiezione delle pagine che leggerò. Un allestimento originale e sorprendente, come è nello stile del regista". Una storia di amicizia, onore, combattimenti e amore, un racconto senza tempo che la creatività del regista Peparini fa partire in epoca moderna, in una fabbrica dove un operaio trova il libro de ‘I tre moschettieri’ e, trascinato dalla lettura, dà il via all’avventura legata all’intramontabile motto ‘Tutti per uno, uno per tutti’.

La data zero a Isernia, poi la compagnia sarà in giro per l’Italia, intanto con 15 tappe dove, al momento, non figurano le Marche: "A me piacerebbe arrivare anche nella mia regione. Sono molto legato alla mia terra per cui ci spero". Intanto Rossetti aggiunge un’altra perla alla sua carriera che lo vede come attore, cantante, regista, autore, produttore e docente, creatore e direttore artistico della Compagnia della Marca e di M.Arte Accademia. Il suo curriculum annovera oltre 20 show di caratura nazionale e 7 titoli internazionali, spaziando da ‘La Bella e la Bestia’ a ‘The Last five years’, Rent, da ‘Zorro’ a ‘Fantasmi a Roma’, fino a ‘Salvatore Giuliano’ e ‘Pirates’; è stato autore e regista del docufilm ‘Raffaello, il Genio sensibile’, della produzione ‘Aprite i vostri occhi’ per il Ministero dei beni culturali; ha creato e diretto opere teatrali di grande impatto: ‘Insania’, ‘Life is a Musical’, ‘Larrtigiano del Teatro’, ‘Nuovaio’; regista e coreografo in ‘Edda Ciano tra cuore e cuore’. Ha lavorato nel cinema ne ‘Il venditore di donne’, ‘Criminali si diventa’, ‘The iron pope’, ‘La ballata dei gusci infranti’, ‘Acqua alle corde’ ‘Il giardino cielo e terra’ ‘Leopardi & Co’. E adesso, tocca a ‘I tre Moschettieri’.

Marisa Colibazzi