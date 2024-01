Rossi: "Battaglia per la libertà di espressione"

"Dopo oltre sette anni dal mio commento mediatico riguardo l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi – esordisce Massimo Rossi –, la Corte di Cassazione ha messo fine al processo penale che mi ha visto mio malgrado coinvolto come imputato di diffamazione aggravata, prima al Tribunale di Ascoli, poi alla Corte di Appello di Ancona. La Cassazione ha cancellato le due precedenti condanne emesse nei miei confronti e ha riconosciuto che come esponente politico istituzionale avessi il diritto di commentare una versione dell’omicidio razzista del giovane nigeriano Emmanuel Chidi Namdi avvenuto a Fermo il 5 luglio del 2016 che non potevo considerare accettabile. Una versione resa pubblica da una testimone secondo la quale l’omicida aveva agito per difendersi e contro la quale avevo ritenuto di dover prendere le distanze proprio per impedire che fosse strumentalizzata per scopi ideologici, come in effetti stava purtroppo accadendo. Dunque, la quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha sancito che non fossi un diffamatore ma che avessi solo legittimamente espresso il mio diritto di critica politica nell’ambito della personale libertà di espressione del pensiero e ha annullato la precedente sentenza di condanna per diffamazione ed il risarcimento dei danni alla parte civile, pronunciata nel primo grado di giudizio e confermata dalla Corte di Appello. Finalmente è stato riconosciuto che nella mia presa di posizione pubblica non vi fosse alcun intento diffamatorio nei confronti della testimone querelante, ed oggi, oltre al mio tanto auspicato riscatto morale – spiega Rossi –, dovranno cessare le strumentalizzazioni che da sette anni sono state fatte di questa tristissima storia. Questa sofferta ma vittoriosa “resistenza democratica” è stata combattuta non tanto per me ma soprattutto in difesa del diritto di opinione e della libertà di espressione".