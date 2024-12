Rossi: "Musica, filosofia, arte e scienza grazie a ’Errare e Umano’"

A qualche giorno di distanza dalla conclusione di ‘Errare e Umano’, festival giunto alla sua terza edizione che si è tenuto a Servigliano, il bilancio è più che positivo e si guarda già al futuro. "Da un’idea coraggiosa condivisa con l’associazione Oltre le Parole di Roma – spiega Luigina Rossi, presidente della Pro Loco di Servigliano – sin dalla prima edizione è emersa la qualità delle figure coinvolte e delle proposte. Si sono svolte giornate di grande valore che hanno allargano gli orizzonti culturali della comunità, delle istituzioni e delle associazioni. Ringraziamo l’abile e generosa direzione artistica di Pascal La Delfa e il suo team per i personaggi che sono stati coinvolti in questo progetto".

Quest’anno musica, divulgazione filosofica, arte visiva, educazione e scienza sono stati filoni portanti sui quali ha viaggiato il tema dell’errore e dell’erranza del piccolo festival diretto da Pascal La Delfa, a cominciare da quell’elogio dell’imperfezione insegnato dal Nobel per la Medicina Rita Levi-Montalcini nel racconto della nipote e ingegnera Piera, attuale presidente della Levi-Montalcini Foundation.

"Scegliere è la difficoltà più grande – ha raccontato Piera Levi Montalcini agli studenti presenti – e si può cambiare, l’importante è essere convinti della scelta in quel momento e non farsi influenzare dagli altri perché loro non sanno qual è il vostro sogno. Facciamo attenzione al nostro impigrimento davanti alle possibilità che abbiamo". Molto soddisfatto il sindaco Marco Rotoni, che ha rimarcato il valore delle ‘piccole cose e del grandi valori’. Si guarda già alla quarta edizione di ‘Errare e Umano’, l’auspicio è di proseguire anche con linguaggi diversi ma facendo tesoro di quanto intrapreso, senza dimenticare che i temi di ’Errare e Umano’ sono stati apripista, ripresi o ricalcati da vari festival italiani a distanza di tre anni.

