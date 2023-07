Rotary Club Alto Fermano Sibillini, c’è Angelico

Il Rotary Club Alto Fermano Sibillini, presieduto da Michele Tarulli, celebra oggi uno dei momenti più importanti: la visita del governatore del Distretto 2090, Gesualdo Ariel Angelico. "La presenza nel nostro club del governatore – spiega Tarulli – arriva a pochi giorni dall’insediamento del nuovo direttivo e la circostanza ci riempie di orgoglio". Primo Appuntamento avverrà in prefettura, alle 10: il prefetto Michele Rocchegiani accoglierà il governatore Angelico e i vertici del Rotary Club Alto Fermano Sibillini per un confronto sulle potenzialità del territorio. A mezzogiorno, trasferimento a Servigliano dove, nella sede della Casa della Memoria, simbolo e museo nazionale delle grandi guerre del XX secolo, ci sarà l’incontro con il sindaco Marco Rotoni e altre autorità. Nel pomeriggio, a partire dalle 17, visita al museo del cappello di Montappone in presenza del sindaco Mauro Ferranti: il governatore potrà toccare con mano la valenza di un distretto, quello del cappello, unico su scala internazionale per storia, produzione e tradizione. Da qui ci sarà il trasferimento a Villa Serita, a Penna San Giovanni, dove si riunirà il direttivo del Rotary Club Alto Fermano Sibillini che, davanti al governatore, presenterà le iniziative prevista per il semestre luglio-dicembre 2023 e, in modo particolare, per delineare i progetti a beneficio di sociale, cultura, sanità, formazione e giovani previsti nell’intero arco della presidenza Tarulli (durata fino al 30 giugno 2024).

"Il nostro club, che si appresta a celebrare i primi trent’anni di vita, è molto attivo per quanto concerne sociale, nuove generazioni, persone in difficoltà e cultura – aggiunge Tarulli –. Abbiamo confermato e potenziato tutte le iniziative in essere, mentre per quanto concerne il programma dei singoli eventi posso anticipare che venerdì 22 settembre organizzeremo un convegno sul tema ‘La ricostruzione post sisma’ in presenza del senatore Guido Castelli, commissario speciale alla ricostruzione post sisma, e dell’ingegner Marco Trovarelli, direttore dell’Usr delle Marche. Sabato 28 ottobre avremo nostro ospite il prof. Vittorio Sgarbi che ci parlerà di Carlo e Vittore Crivelli e, in modo particolare, del polittico di Monte San Martino e delle opere dei pittori veneziani che impreziosiscono il Fermano e il Maceratese. Sul tema dello sport, inoltre, sabato 11 novembre avremo con noi l’ex iridato Giuseppe Saronni a 40 anni di distanza del titolo di campione del mondo di ciclismo su strada". Alla cena di gala di stasera, sempre a Villa Serita, prenderanno parte le massime autorità civili, politiche e militari del Fermano.