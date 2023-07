Rotary Club Fermo riporta alla luce il 'Battesimo di Cristo' di Cesare Biscia

È tornato alla sua originaria bellezza il dipinto raffigurante il ’Battesimo di Cristo’ di Cesare Biscia, padre oratoriano, nella ex Chiesa di San Filippo Neri a Fermo. Un ritorno allo splendore reso possibile dalla sempre sensibile attenzione del Rotary Club Fermo, che ne ha finanziato l’intervento di conservazione e di restauro. Il dipinto, ubicato sulla parete destra dell’area presbiteriale, presentava uno stato conservativo decisamente compromesso con diffuse perdite di pellicola pittorica. Il restauro, che è stato eseguito dalla Ditta ADiP snc di Michele Aureli e Serena Petrelli di Ascoli Piceno, in particolare ha visto il raccordo cromatico delle stuccature così da eliminare l’interferenza visiva delle stesse e ricreare l’unità di lettura dell’opera nel suo insieme. Infine, è stato applicato un protettivo finale, nello specifico una vernice ad alta stabilità, resistenza all’invecchiamento e completa reversibilità. Il restauro è stato finanziato in tre anni rotariani, riconducibili a tre presidenti: Danilo Colletti, Paolo Pazzi e Giulia Catani.