Rotary club,. Luca Quinzi eletto nuovo presidente

Rotary Club Porto San Giorgio - Riviera Fermana. Una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà dato che tramite la tombola sono stati raccolti soldi da destinare alle esigenze della Caritas di Porto San Giorgio. A disposizione della stessa sono stati messi anche aiuti in beni di prima necessità da parte di un socio del Rotary sangiorgese. La conviviale si è aperta con l’assemblea dei soci che, come successore dell’attuale presidente Gianluca Rocchetti, ha eletto Luca Quinzi per l’anno rotariano 2024-25 e Edy Virgili per il 2025-26.