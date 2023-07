Rotary Club Porto San Giorgio, inaugurata la sede, passaggio del Martelletto e 3 nuove socie

Settimana impegnativa per il Rotary Club Porto San Giorgio – Riviera Fermana che martedì scorso ha inaugurato la sede in un locale di Rivafiorita. La sera di venerdì inoltre al David Palace Hotel c’è stato il passaggio del Martelletto. Una erata, onorata dalla presenza del PDG Gabrio Filonzi, coordinatore per l’Immagine pubblica del Rotary International, e che ha visto l’ingresso di 3 nuove socie Carlotta Baggio, Morena Bassi e Paola Giorgi. Il sindaco Valerio Vesprini è stato nominato socio onorario del club.

La serata ha visto anche l’assegnazione di un PHF a Marjo Anneli Kaislasuo che, pur non essendo socia, si è distinta negli ultimi anni per il servizio al club. Il Presidente Tirabassi ha ricordato poi tutti i progetti di service realizzati quest’anno. La serata si è conclusa con il passaggio del Collare dal presidente uscente, Giovanni Tirabassi, a quello entrante, Gianluca Rocchetti, che ha presentato i membri del suo Direttivo: Giovanni Tirabassi (Past President), Stefano Cencetti (Vice Presidente, Prefetto e Presidente Incoming), Mario Natalucci (segretario), Alessandro Lanchini (tesoriere), i consiglieri Luca Quinzi, Mario Pinciaroli, Renato Bisonni, Ado Gabrielli, Giorgio Tombolini e che ha dichiarato di voler continuare con il più profondo spirito rotariano a realizzare le attività di service: in particolare due progetti importanti, che vengono seguiti da più di un decennio con i ragazzi delle scuole superiori, vale a dire il Licini e il Biancucci.