Rotatoria delle Paludi: "Alto il rischio di incidenti"

Sono ormai un problema reale le criticità della viabilità in prossimità della rotatoria di San Tommaso-San Marco alle Paludi che tornano in consiglio regionale, dove il consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, già autore di diverse interrogazioni, torna a sollecitare la giunta regionale affinché intervenga sulla Provincia di Fermo, il Comune di Fermo e l’Anas per l’adozione di immediati provvedimenti di loro competenza volti a garantire la sicurezza nella circolazione e la definitiva risoluzione delle numerose problematiche, segnalate dai residenti: "Parlo della difficoltà a entrare e uscire da alcune proprietà adiacenti – spiega Cesetti – che diventa un vero e proprio impedimento per i veicoli più grandi, comprese ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco, vista la esigua larghezza della corsia. Si riscontra poi un alto rischio di incidenti per le auto costrette a incrociarsi su una corsia a due sensi di marcia larga meno di 4 metri rispetto ai 5 previsti dal progetto, ma anche per i furgoni o i veicoli della nettezza urbana che non hanno modo di fare inversione e quindi devono uscire percorrendo 100 metri in retromarcia. Un altro grave pericolo è quello che corrono i pedoni e i veicoli a due ruote, i quali devono percorrere questa corsia facendo uno slalom tra i mezzi in transito, per non dire dell’assenza di un qualunque marciapiede. E si potrebbe andare ancora avanti citando altre incongruenze. Del resto, sembra che anche gli stessi tecnici della Provincia di Fermo, consapevoli delle problematiche del progetto, abbiano predisposto una variante dei lavori trasmettendola per l’approvazione alla struttura territoriale Marche dell’Anas, proprietaria del suolo, da quest’ultima però respinta".

Cesetti ricorda che quella rotatoria è un’opera strategica per la viabilità e i collegamenti al nuovo Ospedale di Fermo, ma deve anche agevolare e garantire la sicurezza dei residenti in un contesto stradale dove si registra un transito sempre molto intenso: "Vogliamo capire se esiste davvero una variante predisposta dalla Provincia di Fermo e se sia vero che la stessa sia stata respinta dall’Anas. In tal caso, la giunta regionale ci dica se intende chiedere ad Anas una sua sollecita approvazione".