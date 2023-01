Rotatoria intitolata a Deodato

Da domani, la rotatoria di via Garda, incrocio Raccordo Bonafede, sarà intitolata allo stilista elpidiense d’adozione, Salvatore Deodato, scomparso a 80 anni nel 2006, "lasciando un ricordo indelebile nel mondo della moda e della calzatura" afferma il sindaco Franchellucci. Una data e una intitolazione particolarmente attese da Salvatore Bargallò Deodato figlio dello stilista di calzature che si è molto speso per ottenere dalla città questo riconoscimento a un padre di origini siciliane, si era trasferito nel cuore del distretto calzaturiero ed era stato un indiscusso antesignano per quanto riguarda i canoni della moda. La richiesta di intitolare a Deodato un luogo pubblico della città, era stata convintamente supportata anche dall’Unione Stilisti, oltre che dal mondo imprenditoriale essendo stati numerosi i calzaturieri che hanno fatto ricorso ai servigi di questo stilista e che hanno fatto fortuna grazie al suo estro creativo. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità per questa intitolazione. La cerimonia avrà inizio alle 10,30, con i saluti del sindaco e dei familiari di Deodato.

m. c.