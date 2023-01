Rotatoria sulla Mezzina Finalmente ci siamo

Di una rotatoria all’incrocio della provinciale Mezzina con la Montegranarese (unico crocevia semaforizzato dell’intero tracciato della Mezzina) si parla da tanto tempo e i cittadini la chiedono a gran voce. La novità di inizio anno è che la Provincia di Fermo ha inserito nel proprio bilancio i fondi per la realizzazione di questa infrastruttura non prima dell’annualità del 2025 – 2026. "Un’opera che prevede la compartecipazione della Provincia di Fermo, del Comune di Sant’Elpidio a Mare e Montegranaro. Si tratta di un’importante opera che andrà a regolamentare il traffico verso Montegranaro, nella zona in cui abbiamo i T-Red – chiarisce Pignotti - rendendo la circolazione più fluida e sicura. E’ stato fatto un grande lavoro di squadra, si è messa in campo un’ampia collaborazione tra amministrazione comunale e provinciale che va oltre il colore politico dei rispettivi enti". Il sindaco si dice grato a tutti coloro che hanno lavorato per questo, compreso il consigliere provinciale nonché Presidente del Consiglio, Alessio Terrenzi per aver seguito questa importante questione: "Non posso che esprimere soddisfazione per l’inserimento dei fondi provinciali in bilancio e ringraziare, con lui, tutti gli uffici, comunali e provinciali, così come i rispettivi amministratori che si sono adoperati per arrivare a ciò" conclude Pignotti.