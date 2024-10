Rotoni: "Abbiamo sbloccato l’impasse, lavori all’edificio dell‘Albero dei Talenti"

Due cantieri strategici per lo sviluppo socio culturale di Servigliano in corso, sbloccato anche il recupero dell’edificio che ospita il centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’. Tre opere molto importanti: il recupero di edifici all’interno del contesto urbano del paese, l’opportunità di sfruttare questi locali per funzioni sociali, culturali, formazione e attività turistiche, senza considerare che potranno ospitare le attività di numerose associazioni del territorio e non solo di Servigliano. Si tratta dell’ex cinema ‘Moderno’ su cui sono stati investiti circa 2 milioni di euro; il recupero della chiesa appartenente al complesso monastico di Santa Maria del Piano per 2 milioni e 600.000 euro; infine l’edificio che ospita al piano terra l’asilo e al primo piano il centro storico educativo ‘Alberto dei Talenti’ per 2 milioni e 500.000 euro. "Grazie al contributo dell’Usr (ufficio speciale ricostruzione) delle Marche – spiega il sindaco Marco Rotoni – siamo riusciti a sbloccare la questione dell’edificio che ospita il centro ‘Albero dei Talenti’. La ditta che stava eseguendo i lavori purtroppo è fallita, quindi il cantiere che era partito è stato sospeso. E’ stata effettuata una revisione del prezzario e ora potremo procede per una nuova gara di appalto che cercheremo di portare avanti nei tempi più brevi possibili. Siamo felici di aver risolto questo problema che ci stava molto a cuore". Sono invece in fase più avanzata gli altri due cantieri, anzi è probabile che le due strutture saranno riconsegnate alla popolazione nei prossimi mesi. "Nel caso dell’ex cinema Moderno – continua Rotoni – i lavori sono in fase molto avanzata. L’intervento che riguardava la parte strutturale è ufficialmente terminato, si stanno ultimando le opere che interessano gli impianti tecnologici: illuminazione, riscaldamento e servizi, contestualmente sono partiti gli ordini per gli arredi interni dei locali. Situazione simile per la chiesa di Santa Maria del Piano. L’intervento strutturale che interessava il rifacimento del tetto è ultimato, ora si sta lavorando alla parte restante. In parallelo nei locali non interessati dai lavori i tecnici sotto il controllo della Soprintendenza stanno portando avanti il recupero degli affreschi interni".

Alessio Carassai