Rotoni: "Così cambia Servigliano"

Quello che sta per finire è stato un anno importante per il recupero di spazi e strutture strategiche di Servigliano, l’Amministrazione è già concentrata sui primi mesi del 2024 per importanti programmi di recupero urbano. "E’ stato un anno intenso, ma lo sapevamo – racconta il sindaco Marco Rotoni -. Sono stati molti i progetti appaltati che nei prossimi mesi saranno portati a termine e consentiranno una riqualificazione del contesto urbanistico del paese creando nuovi servizi e condizioni di socialità e incontro rivolti non solo a Servigliano ma a tutta la vallata. Su tutti possiamo indicare la riqualificazione strutturale delle opere artistiche della chiesa del complesso monastico di Santa Maria del Piano per circa 2 milioni di euro; la ristrutturazione complessiva dell’ex cinema Moderno per 2,5 milioni di euro; infine l’edificio che ospita il Centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’ per 3 milioni". Nonostante i lavori stanno procedendo velocemente, l’Amministrazione , è già concentrata sui prossimi impegni del 2024, che vede all’orizzonte altre importanti opere di riqualificazione.

"Nei primi 50 giorni del 2024 – prosegue Rotoni – dovremo provvedere a svolgere le gare di appalto di altre importanti riqualificazioni che rientrano all’interno di quello che possiamo definire il pacchetto sisma: saranno risistemati tutti i marciapiedi della circonvallazione al centro storico per un valore di 500.000 euro. Provvederemo al ristrutturazione dell’ex ospedale, che completerà il recupero del Complesso monastico di Santa Maria del Piano per circa 2 milioni di euro. C’è il piano di recupero della parte storica del cimitero per 500.000 euro; infine, il recupero e riqualificazione strutturale del Circolo Acli con annessa piazza e campo polivalente nella frazione di Curetta. Queste opere ci consentiranno di avere nuovi contenitori moderni e attrezzati che saranno messi a disposizione del territorio. Per questo motivo parallelamente alle opere strutturali, in collaborazione con una dozzina di comuni del circondario, stiamo lavorando ad un progetto culturale condiviso, che ci consenta di valorizzare le nostre bellezze e promuovere anche il turismo. Elementi che uniti gli uni agli altri, potranno gettare le basi anche di nuove forme economiche rivolte al territorio. Gli obiettivi da seguire sono molteplici e ci stiamo muovendo con assoluta attenzione per portare avanti queste idee in collaborazione con le realtà limitrofe".

Alessio Carassai