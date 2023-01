Rotoni nominato da Acquaroli presidente dell’Apam

Con il nuovo anno arriva una nomina importante per il Fermano, il 30 dicembre infatti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ha nominato come nuovo presidente dell’Apam (l’Agenzia Marche Agricoltura Pesca).

Si tratta del sindaco di Servigliano Marco Rotoni.

L’agenzia che ricopre le stesse funzioni dell’Assam, cambiando solo denominazione lo scorso maggio, svolge un ruolo deciso per due settori

molto importanti in tutto

il territorio regionale.

Nel nuovo Cda dell’Apam, sempre in rappresentanza del Fermano, ci sarà anche Elisa Scendoni di Ortezzano.

"La comunicazione della nomina mi è stata ufficializzata tramite Pec il tre gennaio – commenta Marco Rotoni –. Si tratta di una grande opportunità che riguarda tutto il territorio regionale, ora dobbiamo pesare allo sviluppo di due settori che in questo momento hanno grandi aspettative e che rappresentano due settori sensibili delle Marche come l’agricoltura e il comparto ittico. Ci attende un grande lavoro da svolgere in sinergia fra i membri del nuovo Cda, i funzionari della Regione e l’assessore regionale per capire come funzionerà questa nuova macchina amministrativa. Ci sono tante questioni da approfondire, in primis la capacità di attingere ai fondi europei, attivare un dialogo diretto con le varie associazioni di categoria e noi dare il massimo".

Fra gli argomenti che al momento sembrano destare attenzione, e su cui servirà un serio confronto, ci sono le ipotesi di creare un piano di gestione del suolo e la tracciabilità del prodotti agroalimentari.

Alessio Carassai