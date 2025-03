Rotoni: "Problemi con la vecchia ditta. Ora le pratiche per il nuovo appalto"

Ripartiranno presto i lavori per terminare gli interventi di ammodernamento e riqualificazione sismica del palazzo che ospitava e ospiterà l’asilo nido e il Centro socio educativo Albero dei Talenti. L’edificio era stato danneggiato dal sisma del 2016 e reso inagibile, sin dai primi mesi l’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Rotoni, aveva impegnato tempo ed energie per trovare una soluzione che permettesse di ripristinare in breve tempo lo stabile. Grazie all’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione), il Comune aveva percepito un finanziamento di circa 2 milioni di euro per mettere in sicurezza l’edificio dal punto di vista sismico, ma anche per apportare alcune migliorie. Il progetto era stato approvato e appaltato, il cantiere era stato aperto nei tempi stabiliti, ma circa 7 mesi fa il cantiere era stato sospeso. "Sono state ravvisate delle difficoltà con la ditta che aveva vinto l’appalto – spiega Marco Rotoni – i lavori erano iniziati regolarmente, ma poi sono sorte delle complicazioni che hanno imposto alla ditta di non proseguire. Abbiamo rimesso subito mano al progetto, e grazie all’estrema collaborazione dell’Usr, è stato rimodulato il Piano anche alla base dell’aumento dei prezzi tanto che il progetto complessivo ora è arrivato a 3 milioni e 500.000 euro. Stiamo seguendo le pratiche per la nuova gara di appalto". Una prima parte dei lavori in realtà sono stati già eseguiti, ora si tratta di completare l’intervento. Operazione che viene seguita con massima attenzione visto che al sue interno torneranno servizi importanti per la comunità. "Il progetto oltre all’aspetto strutturale per la sicurezza – continua Marco Rotoni – prevede importanti novità. La prima l’istallazione di nuovi impianti tecnologici a risparmio energetico per luci e riscaldamento. Sarà attrezzato un ascensore esterno. Infine una novità. L’edificio presentava uno spazio intermedio nel sottotetto, per effetto di un piccolo innalzamento sono stati realizzati dei nuovi locali che serviranno per allestire un nuovo Centro Operativo Comunale che servirà per la gestione delle emergenze e come sede operativa della Protezione civile". Alessio Carassai