Rotta sul pianeta dello spettacolo. E’ nata l’accademia ’M.arte’

Su il sipario per una nuova Accademia in via Pontecorvo n. 10 di Porto San Giorgio. Accademia multidisciplinare Arti dello spettacolo. Inaugurazione ufficiale alle 18 di sabato con uno spettacolino offerto dai primi iscritti. A dare vita all’Accademia due noti professionisti: Tania Montelpare, cantautrice nome d’arte Lighea, e Roberto Rossetti attore e regista, direttore del progetto artistico. Lighea è legata al territorio e a Porto San Giorgio. Rossetti ha già collaborato con il Comune sangiorgese, assessorato alla cultura, grazie al quale ha presentato due spettacoli nel teatro comunale, fuori abbonamento rispetto alla stagione di prosa.

Lighea, la cui accademia aveva sede a Marina di Altidona ha deciso di spostarsi a Porto San Giorgio per avere un punto di riferimento nell’Italia centrale e in particolare sulla media costa adriatica. La presentazione dell’accademia M.arte è avvenuta in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti: "M.arte è una realtà che arricchisce la proposta della nostra città" ha detto con soddisfazione il primo cittadino Vesprini.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Lanciotti: "Mi piace l’idea di due artisti di creare sinergia poiché rafforza l’offerta sangiorgese". Secondo Lighea: "Può accadere che dei colleghi possano agiarsi per il nostro arrivo ma noi siamo aperti ad ogni collaborazione". Rossetti ha espresso l’intenzione di puntare anche sul musical scuola che manca in questo territorio. Ma nessuna espressione artistica sarà messa da parte: "Fare arte – ha chiosato Lighea - non significa per forza diventare ricchi e famosi. Ma sicuramente fare arte guadagnare si può".