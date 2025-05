Rovinosa caduta da cavallo, batte la testa

Mentre si trovava all’interno di un maneggio ed era in sella al suo cavallo, è stato vittima di una rovinosa caduta. E’ accaduto in zona Monterosato di Fermo e ad avere la peggio è stato un 50enne di Montegranaro. Erano da poco passate le 16 quando la centrale operativa del 118 ha ricevuto l’sos dal titolare del maneggio. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i sanitari della Croce Verde di Fermo che hanno prestato le prime cure all’uomo. Una volta stabilizzato il paziente, gli operatori l’hanno trasportato al pronto soccorso del "Murri" dove, nel frattempo, è giunta l’eliambulanza che ha preso in cura il paziente per poi trasferirlo all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medico sanitari. Il 50enne ha riportato un forte trauma cranico e ferite in diverse parti del corpo per le quali i medici, in attesa di ulteriori esami e controlli, si sono momentaneamente riservati la prognosi. La dinamica dei fatti e ancora in corso d’accertamento.

fab.cast.