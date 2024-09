Una rimpatriata fra le famiglie di Monteverde per mantenere vivi i rapporti con la comunità di origine e le antiche tradizioni. Si è svolta domenica con 260 partecipanti la ‘Rrempatriata Monteverdese’ organizzata dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Monteverde con il sostegno delle famiglie storiche. L’idea è quella una volta l’anno nel periodo estivo in concomitanza delle ferie di ritrovarsi: infatti, ogni anno ritornano persone con mariti, moglie e figli al seguito, che per motivi di lavoro o famiglia si sono trasferiti altrove: Roma, Milano e persino in Argentina. La cerimonia che si è tenuta domenica è iniziata alle 10 con la celebrazione della Santa Messa, si è svolta poi una processione accompagnata dal Corpo bandistico Domenico Alaleona, e intorno alle 13 nei giardini Cifola, si è tenuta una grande conviviale . Dopo il pranzo sociale spazio al giochi con biliardino, bocce e gare di briscola.