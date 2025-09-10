Ruba la borsa dal cestino della bici e minaccia i passanti che volevano fermarlo con un siringa

Porto San Giorgio (Fermo), 10 settembre 2025 – Ha rapinato una donna della borsa, ma ha dovuto fare i conti con la sua reazione e quella di alcuni passanti. Non è stato sufficiente, però, perché il malvivente ha tirato fuori una siringa minacciando i presenti e riuscendo a scappare. Alla fine l’intervento risolutivo è stato quello dei carabinieri che lo hanno bloccato.

L’operazione è stata messa segno dai militari della sezione radiomobile di Fermo coadiuvati dai colleghi della stazione di Fermo, che sono intervenuti in via XX Settembre, a Porto San Giorgio, per prestare soccorso alla donna vittima della rapina ad opera di un uomo. I carabinieri intervenuti, a conclusione dell’attività, hanno denunciato alla Procura di Fermo un sangiorgese di 44 anni.

Il malvivente ha preso la borsa della donna dal cestino della bicicletta e si è allontanato di corsa, ma non abbastanza per evitare di essere raggiunto dalla vittima che si è gettata all’inseguimento e ha tentato di farsi restituire la refurtiva, anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti richiamati dalle grida di aiuto della vittima.

L’uomo, solo dopo aver minacciato i presenti brandendo in mano una siringa, è riuscito, però, a scappare. La fuga però è stata interrotta dai militari dell’Arma, chiamati dai tanti testimoni. Sottoposto a perquisizione personale, il 44enne è stato trovato in possesso di una siringa da insulina completa di ago, nella circostanza posta sotto sequestro.