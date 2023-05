Ruba cellulare a una festa: nei guai

Mentre stava partecipando a una festa a Reggio Emilia gli era stato rubato il cellulare. Con un’indagine lampo la polizia ha prima individuato il telefonino, poi denunciato la donna che lo aveva in uso. Tutto era iniziato circa un mese fa quando un ragazzo minorenne aveva partecipato ad una festa a Reggio Emilia a cui erano presenti tanti suoi coetanei, anche provenienti da altre città. Nel corso della festa era stato derubato del suo cellulare. Accortosi dell’accaduto, si era recato subito in questura, a Reggio Emilia, per sporgere denuncia. I poliziotti della squadra mobile del posto avevano immediatamente avviato le indagini acquisendo i dati relativi alle telefonate effettuate con quell’apparecchio cellulare e hanno scoperto così che nel cellulare era stata inserita una scheda appartenente ad una donna, di 40 anni, incensurata, residente a Fermo. Gli investigatori reggiani hanno immediatamente contattato i colleghi fermani per comunicare gli sviluppi investigativi e la Procura della Repubblica di Fermo ha subito emesso un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti della donna. I poliziotti della squadra mobile di Fermo hanno eseguito il controllo e hanno sequestrato il cellulare rubato al giovane a Reggio Emilia. Il telefonino è stato successivamente restituito al legittimo proprietario e la donna fermana è stata denunciata per il reato di ricettazione. Fondamentale è stata la perfetta sinergia tra le squadre mobili di Reggio Emilia e di Fermo.

fab. cast.