Ruba il bancomat dall’auto in sosta Preleva 3mila euro

Era riuscita ad eseguire diversi prelievi fraudolenti con una carta bancomat rubata ma, alla fine, dopo essere stata "pedinata" virtualmente, attraverso i sistemi di videosorveglianza cittadini e degli sportelli bancari, era stata incastrata dai carabinieri. Si tratta di un 30enne di origini rom che è stata rinviata a giudizio e finirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Tutto era iniziato una mattina dell’aprile 2022, quando un 62enne di Monte Urano, recatosi a Fermo, aveva parcheggiato la propria auto e senza chiuderla a chiave si era allontanato di alcuni metri per chiedere un’informazione ad un negoziante. Dopo essere ripartito, però, si era accorto che durante la breve sosta, qualcuno si era introdotto all’interno dell’abitacolo dell’auto, da dove aveva asportato il borsellino contenente i propri documenti personali, una piccola somma di denaro e la tessera bancomat. La vittima, pertanto, si era presentata presso gli uffici della stazione carabinieri di Fermo per la denuncia di furto, provvedendo allo stesso tempo a richiedere telefonicamente il blocco della carta di pagamento. La ladra però era stata più svelta di lui e aveva agito in modo fulmineo effettuando una raffica di prelievi. Dopo alcuni minuti, la vittima del furto aveva ricevuto sul proprio cellulare le notifiche di avvenuti prelievi di contanti, per una somma complessiva di tremila euro. Ricevuta la denuncia, gli uomini dell’Arma si erano messi immediatamente al lavoro recandosi sul luogo del furto, dove erano riusciti ad acquisire importanti informazioni grazie ai filmati registrati da alcune telecamere. In pochi giorni i militari erano riusciti a darle un volto: una 30enne di etnia rom residente in provincia di Teramo, che era stata denunciata all’autorità giudiziaria.