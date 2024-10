Ruba il fondo cassa di uno chalet. Uomo incastrato dai tatuaggi

Ruba il fondo cassa in uno chalet di Porto San Giorgio, ma i carabinieri lo incastrano identificandolo grazie ai numerosi tatuaggi ben visibili dai filmati della videosorveglianza privata del locale. E’ successo a Porto San Giorgio e l’uomo identificato in questione è un pregiudicato 63enne italiano, senza fissa dimora. Il caso si è aperto con la chiamata al 112 del titolare di un noto stabilimento balneare sangiorgese, per segnalare in tempo reale, un furto nella propria attività. E’ seguita la tempestiva risposta dei carabinieri della stazione locale, intervenuti presso l’esercizio pubblico, da cui il ladro era scappato. Durante il sopralluogo però, i carabinieri hanno subito visionato le immagini della videosorveglianza privata, ottenendo così una descrizione accurata del malvivente, in modo particolare, dei suoi numerosi inconfondibili tatuaggi, ponendosi poi sulle sue tracce. I militari hanno intercettato l’uomo poco distante dallo chalet, in prossimità del centro della città, che aveva raggiunto dopo aver rubato cento euro dal registratore di cassa del locale. I carabinieri della Compagnia di Fermo sono costantemente attivi sul territorio, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un efficace attività preventiva e repressiva, in particolar modo contro i reati predatori. L’Arma ribadisce l’importanza della collaborazione tra i cittadini e ed i carabinieri. Pertanto invita a segnalare tempestivamente al numero 112 qualsiasi sospetto o comportamento anomalo: la sicurezza è un obiettivo comune e la presenza costante dei carabinieri sul territorio rappresenta un deterrente fondamentale contro la criminalità.

Paola Pieragostini