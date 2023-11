Ruba in appartamento. Ladra in gonnella rinviata a giudizio

Dopo aver condotto serrate e accurate indagini in seguito ad un furto consumatosi ai danni di un giovane di Petritoli, i carabinieri avevano denunciato una donna di 65 anni del posto. La ladra in gonnella è stata rinviata a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto. Gli indizi raccolti dagli investigatori dell’Arma avevano consentito di accertare che la ladra si era introdotta nell’abitazione della vittima asportando la somma di 110 euro, trovata dopo aver rovistato qua e là. La donna era stata fermata nei pressi della casa, e controllata dai militari del Radiomobile della Compagnia di Fermo, in turno perlustrativo proprio per prevenire i reati predatori nel territorio. La refurtiva era stata recuperata immediatamente e restituita alla parte offesa. I militari, nel corso del sopralluogo, avevano accertato che la ladra era riuscita ad introdursi nell’abitazione con facilità poiché una porta di acceso era stata lasciata socchiusa.

f.c.