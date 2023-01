Ruba in chiesa, incastrato dalle telecamere

di Fabio Castori

Aveva rubato i soldi delle offerte dalle canoniche di due chiese e poi era fuggito con l’auto della madre. Per evitare di essere identificato aveva poi denunciato il furto della vettura. Il piano, però, è stato scoperto dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo e da quelli della stazione di Fermo, che hanno identificato e denunciato per furto in abitazione in concorso e simulazione di reato un pregiudicato di 39 anni di Giulianova. I militari dell’Arma, infatti, hanno indagato attentamente a seguito di alcuni furti e tentati furti avvenuti alla fine di novembre all’interno delle canoniche rispettivamente della chiesa di San Giovanni Battista di Grottazzolina e di quella di San Giovanni Bosco di Fermo, dove era stato trafugato denaro contante provenienti dalle offerte dei fedeli per un totale di circa 500 euro.

Dagli accertamenti, eseguiti anche attraverso la raccolta di testimonianze e mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nei comuni di Fermo e Grottazzolina, i carabinieri sono stati in grado di riconoscere il ladro che, a bordo di un’auto intestata alla madre, aveva poi guadagnato la fuga dopo i colpi. Le indagini hanno poi consentito di denunciare l’uomo anche per simulazione di reato, visto che, dopo aver messo a segno i furti, al fine di eludere controlli incrociati e responsabilità a suo carico, aveva denunciato il furto dell’auto utilizzata presso i carabinieri di Giulianova, mentre dalle indagini è risultato che nell’arco temporale indicato nella denuncia il veicolo era in realtà in suo possesso. L’attenzione dell’Arma nel contrastare i reati predatori resta alta e ogni caso è trattato con il massimo impegno al fine di assicurare i responsabili alla giustizia. Una seconda denuncia per furto aggravato è stata operata infatti a Montegiorgio, dai carabinieri della locale stazione. Dopo spedite indagini avviate a seguito della denuncia presentata da un operaio di Recanati, i militari hanno identificato e denunciato un uomo di 38 anni proveniente dall’hinterland napoletano.

Gli accertamenti svolti, supportati dall’analisi dei filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza pubblico, hanno permesso di dimostrare che il 38enne, qualche giorno fa, si era impossessato del borsello dell’operaio, contenente una carta bancomat e anche la somma contante di 350 euro, lasciato temporaneamente incustodito all’interno del mezzo della ditta per cui lavorava.