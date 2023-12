Ruba nella casa del parroco. Incastrato dalle telecamere

Mette a segno un furto nella canonica, dopo gli opportuni accertamenti da parte dei carabinieri viene individuato il responsabile, si tratta di un uomo di 35 anni già noto alle forze dell’ordine. I fatti risalgono allo scorso 7 novembre, quando i carabinieri della Stazione di Falerone, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente disoccupato, per il reato di furto nella casa del parroco. Gli accertamenti, supportati dall’analisi di filmati provenienti da un sistema di videosorveglianza privato, hanno consentito di ricostruire l’accaduto nei dettagli. Il furto come annunciato risale al pomeriggio del 7 novembre nella canonica sita lungo viale della Resistenza a Piane di Falerone, dove il parroco aveva denunciato l’intrusione di ignoti che dopo aver forzato una finestra, erano entrati nell’abitazione rubando circa 100 euro in contanti. La segnalazione tempestiva da parte del parroco e l’efficace lavoro investigativo svolto dai carabinieri, ha permesso di individuare il presunto autore del furto e di procedere alla sua denuncia. L’Autorità giudiziaria è stata informata degli sviluppi a conferma dell’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati contro il patrimonio e la sicurezza delle abitazioni.

Nelle ultime settimane, infatti, sono stati registrati diversi episodi di furti in abitazione nella media Valtenna. I carabinieri ribadiscono l’importanza della collaborazione attiva dei cittadini e sottolineano che la segnalazione di comportamenti sospetti o criminali rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza del territorio. La costante presenza e la prontezza di intervento dei carabinieri sono orientate a preservare il benessere della comunità e ad assicurare alla giustizia.

a.c.