Ruba portafoglio sulla sella di uno scooter a Porto Sant'Elpidio: denunciato

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno concluso con successo un’indagine avviata grazie alla segnalazione di un residente presso il parcheggio del centro commerciale Le Ancore. La pronta risposta e l’efficienza dell’intervento hanno permesso di denunciare alla competente autorità giudiziaria un pakistano di 39 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. L’uomo dovrà rispondere del reato di furto con destrezza. L’evento ha avuto luogo quando il 39enne, che si trovava in bicicletta, ha agito con rapidità sottraendo un portafoglio temporaneamente adagiato sulla sella di uno scooter mentre il proprietario parcheggiava. Dopo l’azione fulminea, il malvivente si è immediatamente allontanato. I militari dell’Arma hanno prontamente iniziato le ricerche dopo la segnalazione del furto e sono riusciti a individuare un uomo sospetto in una via limitrofa mentre cercava di disfarsi della refurtiva, gettandola tra le sterpaglie. La vittima del furto ha formalizzato la denuncia e ha identificato l’autore del reato. L’autorità giudiziaria è stata tempestivamente informata della situazione dalla stazione dei carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che ha proceduto. L’individuazione del sospetto ladro è un esempio dell’impegno costante e dell’efficacia dei servizi preventivi dei militari dell’Arma nel preservare la sicurezza della comunità. La pronta risposta e la collaborazione tra cittadino e carabinieri hanno contribuito a risolvere il caso in modo tempestivo.