Ruba in telefonino in discoteca ma viene rintracciato col gps, 20enne nei guai

Porto San Giorgio (Fermo), 18 ottobre 2023 - Mentre si trovava in un locale da ballo di Civitanova Marche, qualcuno le aveva rubato un costoso telefono cellulare, ma, una volta attivata l’applicazione di geo localizzazione “trova il mio I-Phone”, aveva scoperto che il dispositivo si trovava all’interno di un’abitazione di Porto San Giorgio.

La vittima del furto ha subito allertato la polizia che ha fatto irruzione nell’immobile, smascherando un 20enne marocchino che, nel frattempo, aveva cercato di liberarsi dell’oggetto rubato, gettandolo dalla finestra.

Gli agenti, recatisi sul posto, una volta acquisite le circostanziate dichiarazioni della vittima del furto e verificato il segnale gps, prese informazioni da una ragazza che stava uscendo dallo stabile, sono riusciti a individuare subito un appartamento: lì si trovava il dispositivo mobile. Infatti in quella casa, una giovane straniera, al momento priva di documenti, è rincasata con la scusa di dover prendere un documento di riconoscimento, ma si è trattenuta in maniera sospetta all’interno dell’immobile. In quel frangente i poliziotti hanno deciso di salire e hanno trovato la madre della giovane che ha dichiarato di aver notato un nordafricano amico della figlia uscire repentinamente dalla camera da letto, per poi entrare in bagno e chiudere la porta solo per pochi secondi.

Dopo tale dichiarazione, i poliziotti sono entrati in bagno e dalla finestra hanno visto che, al piano terra, vi era un giardino condominiale e, in corrispondenza della finestra, hanno notato un calzino di lana nero che presentava una forma anomala. Una volta recuperato il calzino, all’interno hanno rinvenuto il cellulare rubato.

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno accompagnato il marocchino in questura poiché sprovvisto di documenti. A seguito dell’identificazione è emerso che aveva diversi precedenti ed è stato denunciato per ricettazione. Il cellulare è stato restituito alla proprietaria.