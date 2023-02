Ruba un portafoglio nella vettura in sosta: denunciato

Nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale, approfittando dell’assenza del proprietario, si era introdotto all’interno di un’auto e aveva rubato il portafogli. Per questo motivo un 46enne di Fermo è stato rinviato a giudizio per furto aggravato. L’uomo era finito nei guai quando i carabinieri, dopo aver visionato ore di filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza di Fermo, erano riusciti a dare un volto al ladro che, alcuni giorni prima, in una stradina del centro storico, approfittando della momentanea distrazione del proprietario che aveva parcheggiato l’auto senza chiuderla a chiave, con una mossa fulminea si era introdotto nell’abitacolo del veicolo asportando un portafoglio contenente documenti personali, carte di credito ed una piccola somma di denaro. Fortunatamente la vittima del furto si era accorta subito di quanto accaduto, motivo per cui si era presentata presso la stazione carabinieri di Fermo dove aveva formalizzato la denuncia, provvedendo al blocco immediato di tutte le carte di credito. I militari dell’Arma, dopo aver acquisito i filmati delle telecamere installate in zona, grazie alla perfetta conoscenza delle persone abitualmente dedite a tali attività delittuose, erano riusciti ad identificare il fermano. Per lui, oltre alla denuncia alla Procura, era stata avviata la proposta per l’aggravamento della misura restrittiva a cui era già sottoposto.