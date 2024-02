Rubano in villa e dalle auto. Un arresto, complice in fuga

Insieme ad un complice stava razziando un’auto in sosta ma, nonostante il tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato dalla polizia per furto aggravato. E’ accaduto ieri notte e nei guai è finito un tunisino di 41 anni. Il blitz è scattato quando, nel corso dell’incessante attività di controllo del territorio alla linea di emergenza 112 è pervenuta una segnalazione relativa a due persone che, dopo essersi introdotti in una villa, stavano frugando all’interno di una vettura in sosta in via Matera, a Porto Sant’Elpidio. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato i due individui sospetti, uno dei quali era accovacciato all’interno del veicolo, intento a rovistare nell’abitacolo, mentre il secondo si trovava in prossimità di un’altra auto in sosta poco distante. Alla vista dei poliziotti i due si sono dati alla fuga, ma nel frangente uno è stato fermato e bloccato. L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire del denaro di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza e diversi arnesi atti allo scasso. Inoltre è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 a salve, priva del previsto "tappo rosso", modificata abilmente poiché la canna era stata artigianalmente alesata in modo tale da liberarla dall’ostruzione e nel serbatoio erano presenti 9 cartucce a salve, rendendola in grado di far fuoco. Il nordafricano è stato trovato in possesso anche di oggetti rubati poco prima dalle pertinenze della villa. Considerato il quadro probatorio, il tunisino è stato tratto in arresto ed è stato immediatamente posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida. Sono in corso anche accertamenti per verificare la posizione legale del giovane sul territorio nazionale.

Fabio Castori