Rubano libri e li rivendono Famiglia denunciata per furto

Ladri di libri, una intera famiglia finisce nei guai. Tre le persone che dovranno rispondere di furto aggravato. Razzie, le loro, fatte nelle librerie di Civitanova e che avevamo ben poco di culturale perché i volumi sottratti venivano successivamente venduti tramite canali internet. Il trio, facente parte dello stesso nucleo familiare, risiede a Porto Sant’Elpidio ed è qui che i poliziotti del commissariato di Civitanova, insieme a quelli della Squadra Mobile di Fermo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata.

Gli agenti cercavano il bottino sottratto nel corso di numerosi furti avvenuti nei mesi scorsi a danno di alcune librerie di Civitanova. A seguito delle denunce dei commercianti e dell’attività investigativa che ne è seguita, la polizia ha trovato e sequestrato nell’abitazione trenta libri e ha denunciato per furto aggravato e ricettazione i tre, italiani, due dei quali con precedenti per reati dello stesso tipo. Dall’attività degli inquirenti è emerso che la famigliola agiva con un sistema collaudato per appropriarsi della merce esposta nei punti vendita.

Approfittavano dei momenti in cui le librerie erano più affollate e dell’occasionale distrazione dei commessi per arraffare volumi che poi venivano rimessi sul mercato e venduti di seconda mano, tramite siti internet.