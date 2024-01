Rubano merce al supermercato. Due denunce

La polizia della questura di Fermo, ha denunciato per rapina impropria in concorso, un uomo e una donna, entrambi quarantenni dell’Est Europa e gravati da precedenti, individuati quali responsabili della rapina effettuata lo scorso dicembre, in un supermercato della costa fermana. In quella circostanza, i responsabili, dopo aver sottratto della merce dal supermercato si erano recati all’uscita. Erano però stati fermati dal direttore dell’esercizio commerciale, il quale era stato colpito al volto dai due ladri, che si erano poi dati alla fuga. I poliziotti della Squadra mobile hanno tratto lo spunto investigativo dall’analisi di alcuni fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza del supermercato, iniziando a focalizzare la loro attenzione sulla fisionomia dei due soggetti e sul mezzo usato per allontanarsi dopo la commissione del reato. La costante ed attenta presenza sul territorio finalizzata alla repressione dei reati predatori, ha permesso agli agenti di rintracciare il mezzo e di individuare i due soggetti grazie alle fattezze corrispondenti a quelle rilevate nei fotogrammi estrapolati. La conseguente approfondita comparazione fisiognomica ha permesso di chiudere il cerchio sulle indagini di una complessa attività investigativa, conclusasi con la denuncia

dei due soggetti.

Paola Pieragostini