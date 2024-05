Rubano nei supermercati, denunciate cinque donne

I carabinieri hanno concluso con successo le indagini avviate a seguito delle segnalazioni ricevute da gestori di supermercati locali: identificate e denunciate ladre tutte di origine romena. Si tratta di cinque giovani donne pregiudicate. Il primo caso di tre ragazze, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, è stato risolto grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza del supermercato Conad. Le ladre sono state riprese mentre asportavano diverse bottiglie di bevande alcoliche, per un valore complessivo di 600 euro, che avevano nascosto in grossi borsoni, per poi passare in cassa e pagare solo alcuni generi alimentari di esiguo valore. Le giovani romene sono state deferite alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. Anche le due giovani, sempre romene, di 24 e 28 anni residenti nel Pescarese, sono state individuate grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza del supermercato ’Si Con Te’ situato a Fermo in via Tornabuoni. Le ladre sono state riprese mentre asportavano profumi di varie marche, per un valore di 1.200 euro, che avevano occultato in borse schermate per eludere il sistema antitaccheggio. Sono state deferite alla competente autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.