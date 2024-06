Rubano quasi mille euro nello chalet. Coppia di ladri condannata a 4 anni

Fermo, 23 giugno 2024 – Avevano messo a segno un colpo in uno chalet, ma i due malviventi non erano sfuggiti ai carabinieri che li avevano identificati e, dopo averli incalzati, li avevano fatti confessare. Per loro era scattata la denuncia. L’indagine era stata condotta dai militari della stazione di Fermo, in collaborazione con quelli di Porto San Giorgio, che avevano fatto finire nei guai, per furto aggravato in concorso, due giovani italiani, uno originario della provincia di Arezzo e l’altro della provincia di Foggia.

Entrambi sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo che, al termine del processo, ha condannato il primo a un anno e otto mesi e il secondo, in quanto recidivo, a due anni e quattro mesi per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono al luglio 2022 quando, uno chalet sangiorgese era stato preso di mira da un paio di malviventi che, dopo aver tagliato la tenda perimetrale dell’esercizio commerciale, avevano fatto razzia della cassa, appropriandosi di quasi un migliaio di euro a cui si era aggiunto, ovviamente, nel computo complessivo dei danni, anche il costo per la riparazione della tenda danneggiata.

Quello stesso giorno, il titolare dello chalet aveva formalizzato la denuncia presso la stazione carabinieri di Fermo. I militari, lavorando in sinergia con i colleghi di Porto San Giorgio, erano riusciti a reperire alcuni filmati di sorveglianza.

E proprio la perfetta conoscenza del territorio e dei soggetti particolarmente inclini a questa specifica attività illecita, da parte degli uomini dell’Arma di Fermo e Porto San Giorgio, aveva consentito di restringere il cerchio su due malviventi in particolare: due giovani italiani, uno toscano ed uno pugliese, che nel corso di un controllo poi eseguito dai militari pochi giorni dopo, avevano ammesso la loro responsabilità circa il furto nello chalet.

Uno dei due, poi, il cui atteggiamento poco sereno aveva insospettito subito gli uomini dell’Arma, sottoposto a perquisizione personale, era stato trovato in possesso di due grossi giravite. Da lì, gli investigatori, avevano fatto un percorso a ritroso e avevano ricostruito l’intera dinamica del furto, con i due ladri che avevano atteso il momento propizio per entrare in azione e svaligiare lo stabilimento balneare. Una ricostruzione dettagliata che, come detto, aveva costretto gli autori del furto a confessare.