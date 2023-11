Rubano soldi e sigarette in tabaccheria

Si sono mossi sapendo bene dove andare e cosa cercare i due malviventi che la notte scorsa, intorno alle 4, hanno messo a segno un furto di sigarette e soldi presenti in cassa per un valore di 7-8mila euro, ai danni dalla tabaccheria ricevitoria di Monica Valentini, all’incrocio tra via Celeste e la provinciale Montegranarese. I due, prima di entrare nel negozio, hanno bloccato l’ingresso del portone di casa dei genitori della titolare (vivono sopra alla ricevitoria) legando le due maniglie con un filo di ferro. Dopodiché, aiutandosi con un bastone, hanno provveduto a spostare la direzione visiva della telecamera della videosorveglianza privata, evitando di essere ripresi. Snobbando del tutto l’ingresso principale, si sono avvicinati alla finestra laterale e l’hanno forzata, introducendosi nel locale. Essendo scattato l’allarme, i due balordi hanno agito in fretta, frugando tra gli scaffali, arraffando una fornitura di stecche di sigarette (tutte Marlboro), lasciando stare i pacchetti presenti sull’espositore e i Gratta&Vinci, e hanno vuotato la cassa, prima di uscire dalla finestra. La mamma della titolare, sentendo l’allarme, si è affacciata alla finestra e, non vedendo nulla di strano nella parte anteriore del negozio, ha controllato sul lato, scoprendo i due ladri che, alle sue urla, si sono dati alla fuga nella notte. "Ciò che più fa male è pensare che i malviventi devono averci tenuto d’occhio prima di agire, tanto da pensare a bloccare il portone di casa per evitare che i miei genitori potessero intervenire" il commento, sconfortato e amaro, della titolare.