Rubano tremila euro di ’Gratta e Vinci’

Approfittando della distrazione del gestore di un’area di servizio di Porto Sant’Elpidio era entrato nello spazio di vendita, impossessandosi dei gratta e vinci per un valore di circa tremila euro, mentre il complice, con la funzione di palo, aveva impegnato con alcune scuse il titolare. I due ladri, però, sono finiti nella rete della polizia e, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di due magrebini di 34 e 31 anni, che dovranno comparire davanti la giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato.

Attraverso l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona del furto e delle vie di accesso al quartiere, gli uomini della squadra mobile avevano ricostruito la dinamica ed individuato gli autori, anche se non era stato possibile identificarli a causa del loro travisamento con il cappuccio della felpa e la mascherina di protezione costantemente indossata. Nel frattempo, però, erano stati comunque accertati alcuni elementi delle loro fisionomie e dell’abbigliamento indossato.

Le attività investigative degli inquirenti avevano permesso di ricostruire i dati completi della targa del mezzo utilizzato, grazie ai quali, a seguito di mirati appostamenti, i poliziotti avevano intercettato il veicolo a bordo del quale erano stati individuati i due giovani nordafricani. Solo uno di questi, dalla comparazione fisiognomica effettuata dalla polizia scientifica e dagli altri elementi raccolti dalla squadra mobile, era emerso essere stato certamente l’autore del furto dei tagliandi ed era stato arrestato.

Ma le indagini non si erano fermate e qualche settimana dopo era stato identificato anche il complice dell’arrestato, un 31enne, anche lui magrebino e con alcuni precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Le indagini si erano subito indirizzate sull’analisi delle strade percorse, per arrivare al luogo del reato, e negli esercizi pubblici dove il ladro rimasto a piede libero, il palo, avrebbe potuto incassare le vincite dei concorsi a premi.

Fabio Castori