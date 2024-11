Rubano un’auto, vengono scoperti e si schiantano: preso uno dei ladri

I militari del Radiomobile di Fermo, allertati dalla centrale operativa per alcuni furti in abitazione a Sant’Elpidio a Mare, raggiunta l’area, hanno notato all’interno della corte di un’abitazione, un’autovettura sospetta, il cui conducente, avvedutosi della presenza dei carabinieri, ha ripreso velocemente la marcia abbattendo una recinzione metallica. Il veicolo, dopo aver saltato un dislivello di circa un metro e mezzo, ha cessato di funzionare a causa degli ingenti danni e, nei pressi del parcheggio di un limitrofo supermercato, i tre occupanti, un uomo e due donne, hanno abbandonato il veicolo per addentrarsi nella vicina area boschiva. Immediatamente postisi alla ricerca dei tre fuggitivi, i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare una 42enne di origini croate, trovata in possesso di 1.000 euro in contanti. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo, poiché ritenuta responsabile dei furti in concorso con gli altri occupanti del veicolo, allo stato ancora ricercati ed in fase di identificazione. A Porto San Giorgio, i militari del posto, unitamente a quelli della di Fermo, all’esito delle indagini avviate a seguito della denuncia di un furto in abitazione formalizzata da un sangiorgese, hanno denunciato tre 30enni di origini georgiane, senza fissa dimora sul territorio nazionale. I carabinieri, attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dell’abitazione, hanno individuato il veicolo usato dai tre malviventi e sono risaliti alle loro identità, accertando inoltre che, nei giorni precedenti il furto, avevano effettuato due sopralluoghi per analizzare l’impianto di videosorveglianza dello stabile nonché le possibili vie di fuga. A Montegranaro infine, i militari del posto e quelli di Pedaso, a conclusione delle indagini avviate a seguito di una richiesta pervenuta al numero d’emergenza 112, che segnalava un furto in atto presso il distributore dell’acqua ubicato in località Capparuccia di Ponzano di Fermo, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 43 e 23 anni, entrambi italiani, pregiudicati. I due sono stati trovati in possesso di un piede di porco, strumento verosimilmente utilizzato per il tentativo di aprire il distributore di acqua. Fabio Castori