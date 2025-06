Rubano vestiti al centro commerciale. Due denunciati

I carabinieri di Civitanova Marche Alta denunciano di due uomini per furto aggravato in concorso. Al termine di specifici accertamenti investigativi, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Civitanova Marche Alta hanno denunciato per furto aggravato in concorso due giovani, un 27enne di Montegiorgio e un 23enne di Falerone. Le indagini hanno permesso di accertare che i due fermani, nel pomeriggio del 31 maggio scorso, dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento, hanno asportato dall’interno di un noto negozio di abbigliamento ubicato nel centro commerciale “Cuore adriatico”, merce per un valore di oltre 200 euro. I capi di abbigliamento rubati sono stati recuperati e restituiti al gestore del punto vendita, mentre gli autori sono stati denuncia all’Autorità Giudiziaria.