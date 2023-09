Rubato furgone Filippide a Porto Sant'Elpidio: "Serviva ai nostri ragazzi disabili"

Ieri i 7-8 ragazzini affetti da sindrome autistica dell’Associazione Filippide Marche dovevano andare a Fermo, per i soliti allenamenti nella corsa e, da oltre un anno a questa parte, ci andavano con il furgone donato dalla Filippide nazionale (con tanto di logo sulla fiancata e sul cofano) che, però, ieri non era al suo posto. Era stato rubato. Del furto, avvenuto mercoledì scorso, alle 7 del mattino (come è stato possibile accertare attraverso le immagini della videosorveglianza), i volontari si sono accorti solo ieri, alla ripresa degli allenamenti quando sono andati a prendere il mezzo e non l’hanno più trovato. Il furgone era parcheggiato in uno dei box delle ambulanze della Croce Verde, presso la Casa del Volontariato e, tutto porta a credere che il ladro (pare sia stato uno solo ad agire e che possa essere di nazionalità straniera) abbia frequentato la zona o comunque effettuato una perlustrazione prima di agire visto che sapeva dove trovare le chiavi e come nascondersi alla visuale delle telecamere. È stata subito sporta denuncia e, ieri, i volontari stavano raccogliendo informazioni utili a risalire al responsabile. Le immagini della videosorveglianza saranno consegnate ai carabinieri. "Per noi è molto importante poter contare su quel mezzo per accompagnare i nostri ragazzi tre volte a settimana, a Fermo" dicevano i volontari della Filippide lanciando un appello anche tramite i social, sperando di riuscire a ritrovare il furgone, nonostante siano trascorsi diversi giorni dal furto.

m. c.