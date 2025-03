Rubava negli appartamenti: condannato a due anni e due mesi

Equipaggiato di tutta la attrezzatura e armato di coltello a serramanico, si era introdotto in un garage ed era pronto per colpire nell’annessa abitazione. Era stato però scoperto dai carabinieri che, dopo averlo bloccato e neutralizzato, lo avevano tratto in arresto. In manette era finito un pregiudicato ucraino di 33 anni colto in flagranza di reato mentre stava tentando di mettere a segno un furto a Fermo. Il giovane e finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo è stato condannato a due anni e due mesi per furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’operazione era stata messa segno dai militari dell’Arma nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio. Era accaduto intorno alle 2,30 di notte, quando i carabinieri, durante il transito in via Girardi, a Casabianca di Fermo, avevano notato la porta basculante di un garage aperta con un fascio di luce proveniente dall’interno. Si erano avvicinati per verificare l’origine dei bagliori e avevano rinvenuto il 33enne che stava cercando di nascondersi dietro una tenda, contemporaneamente liberandosi di un giravite e di un coltello a serramanico che erano caduti a terra. Dopo averlo bloccato nei pressi dell’ingresso del garage, i militari dell’Arma avevano trovato anche un decespugliatore di colore rosso, nonché uno zaino contenente un secondo giravite, una torcia elettrica, una forbice in ferro e un telefono cellulare di marca "Huawei P8 Light" ancora nella confezione originale. Gli oggetti rinvenuti erano stati sottoposti a sequestro penale e assunti in carico, in attesa di essere depositati presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Fermo. Grazie alle immediate verifiche, era stato possibile rintracciare il proprietario del garage, residente a Fermo, che aveva formalizzato la denuncia. L’arresto era stato convalidato, ma il giovane era stato rimesso in libertà in attesa del processo. Fabio Castori