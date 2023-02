Rubbiano, Carancini: "Dal sindaco scelte scellerate contro i cittadini"

Il progetto di riqualificazione per finalità turistiche di Rubbiano, frazione di Montefortino, diviene un caso politico. Dopo l’interrogazione del gruppo del Pd in Consiglio regionale con la richiesta di revoca dei finanziamenti, è arrivata la risposta del sindaco Domenico Ciaffaroni che ha espresso a suo modo molte critiche, oltre ad aver annunciato che l’amministrazione sta lavorando ad un progetto completamente nuovo ma con le medesime finalità. Parole che non sono passate inosservate. "Il sindaco Ciaffaroni ha amministrato fuori dalle regole, come dimostrato dalla sentenza del Tar del 29 dicembre – replica il consigliere regionale, Romano Carancini –. La riqualificazione di Rubbiano, ai piedi dell’Infernaccio, è il simbolo di come i tanti soldi che lo Stato e l’Europa hanno messo a disposizione dei territori e dei comuni possano divenire oggetto di scelte scellerate contro i cittadini, il paesaggio. Il Comune di Montefortino aveva approvato una proposta progettuale presentata da un privato per la realizzazione di un programma di ricettività diffusa nel borgo Rubbiano con una stima di 12.000.000 di euro attraverso fondi Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo). Il 5 marzo 2022, con Delibera del Consiglio comunale, è stato costretto di corsa a fare marcia indietro (revocando l’atto per autotutela). Dopo la revoca del primo progetto, Ciaffaroni ha presentato un secondo ‘progetto-mostro’, da circa sei milioni di euro, questa volta attraverso i Fondo Pnrr Sisma, addirittura apponendo un vincolo all’esproprio dell’intero borgo. A fermare questo secondo progetto un ulteriore ricorso al Tar. I sottoscrittori dell’interrogazione, proprio perché hanno a cuore la crescita e la rinascita dei territori dopo il sisma, continueranno a chiedere conto nelle sedi competenti che le risorse che riguardano il territorio regionale, non divengano scempi amministrativi".